Wizz Air требует отдать ей слоты Ryanair в аэропорту Бен-Гурион

время публикации: 28 октября 2025 г., 21:03 | последнее обновление: 28 октября 2025 г., 21:03
В Будапеште проходит раунд переговоров между делегацией министерства транспорта Израиля и руководством венгерской бюджетной авиакомпании Wizz Air по поводу открытия базы авиакомпании в аэропорту Бен-Гурион.

Как сообщает "Глобс", на текущий момент камнем преткновения является требования Wizz Air разрешить ей полеты из Израиля не только в страны ЕС, но и в страны Балканского полуострова, не являющиеся членами ЕС, страны Закавказья и в ОАЭ. Это возможно или в случае открытия Wizz "дочки", которая станет израильской компанией с точки зрения авиационного законодательства (Wizz в этом не заинтересован), или же внесения существенных изменений в израильское законодательство и, возможно, в соглашения об авиасообщении, что крайне сомнительно с точки зрения реализации.

Также среди требований Wizz Air – передать ей слоты (окна взлета и посадки), зарезервированные ее прямым конкурентом, ирландской авиакомпанией Ryanair, которая до сих пор не возобновила полеты и возобновит их не ранее весны 2026 года.

Минтранс, в свою очередь, настаивает на обязательстве Wizz Air обслуживать внутриизраильский маршрут в Эйлат, а также подписать гарантийное обязательство продолжать выполнять рейсы в Израиль даже в случае войны, как это делают израильские авиакомпании.

