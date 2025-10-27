Уровень занятости в Израиле вырос, но еще не вернулся к довоенному

Согласно данным Центрального статистического бюро, в сентябре 2025 года уровень занятости (доля работающих среди населения от 15 лет и старше) в Израиле вырос на 0,4% до 60,8%.

Это все еще ниже последнего довоенного показателя за сентябрь 2023 года, когда уровень занятости составлял 61,1%. В августе 2023 года он находился на отметке 61,5%.

За все два года войны уровень занятости не приближался к 61%.

Уровень безработицы – 3%, без изменения по сравнению с августом.