Экономика
Экономика

Уровень занятости в Израиле вырос, но еще не вернулся к довоенному

Рынок труда
время публикации: 27 октября 2025 г., 20:48
Уровень занятости в Израиле вырос, но еще не вернулся к довоенному
Yonatan Sindel/Flash90

Согласно данным Центрального статистического бюро, в сентябре 2025 года уровень занятости (доля работающих среди населения от 15 лет и старше) в Израиле вырос на 0,4% до 60,8%.

Это все еще ниже последнего довоенного показателя за сентябрь 2023 года, когда уровень занятости составлял 61,1%. В августе 2023 года он находился на отметке 61,5%.

За все два года войны уровень занятости не приближался к 61%.

Уровень безработицы – 3%, без изменения по сравнению с августом.

Экономика
