Уровень занятости в Израиле вырос, но еще не вернулся к довоенному
время публикации: 27 октября 2025 г., 20:48 | последнее обновление: 27 октября 2025 г., 20:48
Согласно данным Центрального статистического бюро, в сентябре 2025 года уровень занятости (доля работающих среди населения от 15 лет и старше) в Израиле вырос на 0,4% до 60,8%.
Это все еще ниже последнего довоенного показателя за сентябрь 2023 года, когда уровень занятости составлял 61,1%. В августе 2023 года он находился на отметке 61,5%.
За все два года войны уровень занятости не приближался к 61%.
Уровень безработицы – 3%, без изменения по сравнению с августом.