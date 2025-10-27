Украина покупает у Швеции боевые самолеты с израильскими системами

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристеррсон подписали в минувшие выходные протокол о намерениях по поставке украинским ВВС до 150 боевых самолетов Gripen моделей E и F производства концерна SAAB.

Стоимость сделки, если она в итоге будет заключена, оценивается в 10 миллиардов долларов, и шведскому концерну придется удвоить свои производственные мощности, чтобы обеспечить своевременную поставку заказанных самолетов.

Сделка на текущий момент все еще находится на стадии обсуждения и согласования, и в какой-то момент потребует согласия министерства обороны Израиля, поскольку самолеты Gripen оборудованы дисплеями и системами распознавания угроз израильского концерна "Эльбит Маарахот" и подвесными контейнерами с системами целеуказания и наведения разработки концерна "Рафаэль", отмечает портал Walla.