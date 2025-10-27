x
Министр экологии Сильман: "Экологические организации против государства, поэтому я их заблокировала"

время публикации: 27 октября 2025 г., 08:21
Министр экологии Сильман: "Экологические организации против государства, поэтому я их заблокировала"
Yonatan Sindel/Flash90

Министр экологии Идит Сильман коснулась на заседании правительства иска, поданного против нее в Высший суд справедливости природоохранными организациями. По словам Сильман, она "заблокировала эти организации потому, что они действовали против государства", сообщает

Истцы просят суд обязать министров назначить представителей экологических организаций в органы проектирования и строительства, как того требует закон.

