Министр экологии Сильман: "Экологические организации против государства, поэтому я их заблокировала"
время публикации: 27 октября 2025 г., 08:21 | последнее обновление: 27 октября 2025 г., 08:21
Министр экологии Идит Сильман коснулась на заседании правительства иска, поданного против нее в Высший суд справедливости природоохранными организациями. По словам Сильман, она "заблокировала эти организации потому, что они действовали против государства", сообщает Истцы просят суд обязать министров назначить представителей экологических организаций в органы проектирования и строительства, как того требует закон.
