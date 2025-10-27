"Ракевет Исраэль" временно закроет станции в Реховоте, Явне и Беэр-Яакове

Железнодорожная компания "Ракевет Исраэль" проводит работы по модернизации железнодорожной станции в Реховоте, в рамках которых будет установлен новый пешеходный мост.

Для проведения работ будут временно закрыты три железнодорожные станции: "Реховот", "Беэр-Яаков" и "Явне-Мизрах". Станции будут закрыты в пятницу, 30 октября, в 22:15, и вновь откроются в воскресенье, 2 ноября.

В этот период железнодорожная ветка Ашкелон-Биньямина будет действовать только на участке между станциями "Лод" и "Биньямина", поезда будут следовать в обоих направлениях.

В "Ракевет Исраэль" подчеркивают, что для удобства пассажиров будет организована система бесплатных шаттлов между временно не работающими железнодорожными станциями, пассажиров просят заранее проверить альтернативные маршруты.

Подробности можно узнать на сайте "Ракевет Исраэль" , в информационном WhatsApp-канале "Ракевет Исраэль" или по телефону *5770.

Узнать о маршрутах общественного транспорта можно в информационном центре министерства транспорта по телефону *8787.