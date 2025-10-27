Смотрич пообещал освободить репатриантов от налогов на доходы в Израиле

Выступая на конференции налоговых консультантов, министр финансов Бецалель Смотрич объявил о намерении стимулировать репатриацию в Израиль путем расширения налоговой льготы для новых репатриантов.

На текущий момент репатрианты освобождены от налогообложения доходов и имущества за границей на срок 10 лет с момента репатриации, а также от декларации этих доходов и имущества. С 1 января 2026 года освобождение от декларации будет отменено, однако освобождение от налога продолжит действовать.

Глава минфина предлагает освободить от налогообложения и доходы репатриантов в Израиле. "Сейчас новый репатриант получает освобождение от налогов для доходов за границей - поэтому он оставляет деньги за рубежом. Мы хотим, чтобы он привез деньги сюда. Это нам ничего не стоит, потому что сейчас эти деньги не здесь", - заявил он.