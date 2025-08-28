Delta Airlines возвращается в Израиль 1 сентября

Американская авиакомпания Delta Airlines официально объявила о возобновлении полетов в Израиль с 1 сентября, после почти двухлетнего отсутствия с коротким возвращением в апреле 2025 года.

Маршрут между аэропортом Бен-Гурион и Нью-Йорком будет обслуживаться авиакомпанией на ежедневной основе, увеличивая количество компаний, выполняющих прямые рейсы между Израилем и США, до четырех ("Эль-Аль", "Аркия" и Unted)