x
28 августа 2025
|
последняя новость: 08:55
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
28 августа 2025
|
28 августа 2025
|
последняя новость: 08:55
28 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Еврейская пара выставила на продажу самый дорогой частный дом в США

Недвижимость
США
время публикации: 28 августа 2025 г., 08:08 | последнее обновление: 28 августа 2025 г., 08:08
Еврейская пара выставила на продажу самый дорогой частный дом в США
AP Jacquelyn Martin

Семья американских миллиардеров еврейского происхождения Стюарт (88) и Линда (82) Резники выставили на продажу поместье на горнолыжном курорте Аспен в Колорадо, запросив за него рекордную в истории США цену.

В поместье, занимающем 300 дунамов земли, имеются частное искусственное озеро с форелью и карпами, бассейн, лыжные трассы, вписанное в горный ландшафт главное здание площадью 1720 квадратных метров с потолками высотой до девяти метров.

Комплекс включает 18 спален, спа с саунами, джакузи, горячими и холодными бассейнами, уникальную кислородную систему для акклиматизации и предотвращения горной болезни, а также дополнительные гостевые коттеджи.

За все это супруги Стюарт запрашивают 300 миллионов долларов. До сих пор самой дорогой жилой недвижимостью истории США является огромный пентхаус в престижной башне 220 Central Park South на Манхэттене, проданный в 2019 году за 238 миллионов долларов.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook