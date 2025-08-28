Еврейская пара выставила на продажу самый дорогой частный дом в США

Семья американских миллиардеров еврейского происхождения Стюарт (88) и Линда (82) Резники выставили на продажу поместье на горнолыжном курорте Аспен в Колорадо, запросив за него рекордную в истории США цену.

В поместье, занимающем 300 дунамов земли, имеются частное искусственное озеро с форелью и карпами, бассейн, лыжные трассы, вписанное в горный ландшафт главное здание площадью 1720 квадратных метров с потолками высотой до девяти метров.

Комплекс включает 18 спален, спа с саунами, джакузи, горячими и холодными бассейнами, уникальную кислородную систему для акклиматизации и предотвращения горной болезни, а также дополнительные гостевые коттеджи.

За все это супруги Стюарт запрашивают 300 миллионов долларов. До сих пор самой дорогой жилой недвижимостью истории США является огромный пентхаус в престижной башне 220 Central Park South на Манхэттене, проданный в 2019 году за 238 миллионов долларов.