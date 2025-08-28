Кабинет министров по борьбе с дороговизной жизни соберется на час впервые за полтора года

Секретариат правительства опубликовал расписание заседаний правительства, в котором впервые за полтора года указано совещание комиссии по борьбе с дороговизной жизни.

Совещание назначено на 16 сентября и продлится один час – с 14:00 до 15:00.

В последний раз комиссия собиралась в феврале 2024 года, а до того – шесть раз в 2023 году.

В состав комиссии входят 13 министров, включая главу правительства в качестве председателя и министра финансов в качестве его заместителя, а также министров экономики, сельского хозяйства, экологии, энергетики и инфраструктуры, здравоохранения и других.

При формировании комиссии было постановлено, что она должна заниматься формированием политики, координацией работы министерств, устранением барьеров для импорта, сокращением регулирования, продвижением реформ и т.д.