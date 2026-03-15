World Baseball Classic. Сборные Венесуэлы и Италии вышли в полуфинал
время публикации: 15 марта 2026 г., 08:05 | последнее обновление: 15 марта 2026 г., 08:05
Определились все полуфиналисты чемпионата мира по бейсболу. Плэй-офф World Baseball Classic проходит в США.
В полуфиналах сыграют:
США - Доминиканская республика
Венесуэла - Италия.
Венесуэльцы обыграли сборную Японии 8:5, итальянцы - Пуэрто-Рико 8:6.
Ссылки по теме
