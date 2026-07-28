За 2025-2026 год на содержание резиденций премьера и зарплаты персонала потрачено 2,71 млн шекелей

Движение за свободу информации добилось публикации документов о расходах государственной казны на содержание резиденций главы правительства и оплату работающего в них персонала. Как сообщает Анна Барски в своей статье в "Маариве", за 2025 год и первую половину 2026 года на эти цели были потрачены 2,71 млн шекелей из средств налогоплательщиков: 1979517 шекелей в 2025 году и 731081 шекель в 2026 году.

В 2025 году на продукты питания для резиденций было израсходовано 165444 шекеля. Еще 94957 шекелей ушло на работы по благоустройству территории дома в Кейсарии, а 10590 шекелей – на профилактическое устранение корней деревьев, проникших под фундамент здания.

С июля по октябрь 2025 года из дома на улице Аза в Иерусалиме было оформлено 34 заказа через сервис Wolt на общую сумму около 4984 шекелей. Только в августе было сделано 19 заказов почти на 2700 шекелей. В официальной резиденции премьера на улице Аза продолжается ремонт: в марте 2025 года на замену ванны в ней было потрачено 13570 шекелей, а в апреле 2026 года на замену еще одной ванны в той же резиденции – 14986 шекелей.

Одним из наиболее примечательных пунктов отчета стали расходы за 16 июня 2025 года (четвертый день 12-дневной войны с Ираном). В этот день было зарегистрировано 76 закупок продуктов питания и готовой еды на общую сумму 9521,32 шекеля. Из них 58 операций на 5619,88 шекеля относятся к резиденциям на улице Аза и в Кейсарии, еще 18 операций на 3901,44 шекеля – к служебным квартирам в районе Бальфур. Названия поставщиков в этих строках скрыты, поэтому невозможно определить, шла ли речь о десятках отдельных покупок или о сводной регистрации счетов.

Именно большое количество засекреченных данных стало одной из главных претензий Движения за свободу информации. В 2025 году в 347 строках расходов на общую сумму 63033 шекеля были скрыты как названия поставщиков, так и описание услуг. Во многих других случаях скрыты только названия поставщиков. По подсчетам организации, из 1531 строки расходов за 2025 год полностью или частично скрыты 1129, то есть около 74%. В первой половине 2026 года этот показатель вырос почти до 82%: полностью или частично скрыты 741 из 904 строк. Канцелярия премьер-министра заявила, что часть данных еще проходит дополнительную юридическую и профессиональную проверку.

Отдельное внимание в отчете привлекли записи, в которых в графе "поставщик" указан Биньямин Нетаниягу. В первой половине 2026 года в доме в Кейсарии были отражены расходы на общую сумму 98784,69 шекеля по статье "услуги персонала", при этом в шести строках поставщиком значится сам премьер-министр. Речь идет о компенсациях, отраженных с января по июнь, в том числе 32468,77 шекеля за февраль-март, 28260,85 шекеля за декабрь 2025 года, 15866,81 шекеля за апрель и 12757,77 шекеля за май. При этом из опубликованных документов невозможно установить, кому именно фактически были выплачены эти средства и на что они были израсходованы.

Движение за свободу информации также потребовало предоставить копии счетов и квитанций, на основании которых были составлены опубликованные таблицы. Канцелярия премьер-министра отказалась, заявив, что сбор, сортировка и обработка этих документов потребуют "неразумного объема ресурсов".