Банк Израиля намерен ограничить выдачу ссуд под залог жилья

Банк Израиля разослал руководству коммерческих банков проект нового циркуляра, предусматривающего ужесточение выдачи под залог недвижимости "ссуд на любые цели", сообщает "Глобс".

Несмотря на то, что такие ссуды классифицируются как потребительские, они часто используются как дополнение к ипотеке при покупке собственной квартиры или для предоставления дополнительного капитала детям на покупку квартиры.

Банк Израиля намерен ограничить такое использование ссуд, изменив способ расчета соотношения ежемесячного платежа к общему доступному доходу домохозяйства. Согласно новому предложению, все выплаты по кредитам под залог жилья, будь то на покупку жилья, его ремонт или для любых других целей, не должны превышать 40% от доступного дохода. На текущий момент потребительские ссуды под залог жилья под этот критерий не подпадают.

Данные Банка Израиля показывают, что с января по сентябрь 2025 года израильские банки выдали потребительские кредиты под залог жилья на 5,5 миллиардов шекелей в дополнение к выданным за этот период ипотечным ссудам на 79 миллиардов шекелей.

Процентная ставка по этим кредитам выше, чем по обычной ипотеке, однако значительно ниже, чем по потребительским кредитам без залога. Кроме того, процент просрочек по потребительским кредитам вдвое выше, чем по обычным ипотекам — 1,2% против всего 0,6%.

Но не исключено, что Банк Израиля выявляет растущее давление со стороны общественности, которая пытается взять максимально дешёвый кредит, используя в данном случае квартиру в качестве обеспечения, на фоне высокопроцентной среды.