C 2 ноября все АЗС в Израиле будут обязаны принимать бесконтактные платежи
время публикации: 28 октября 2025 г., 10:49 | последнее обновление: 28 октября 2025 г., 10:49
В воскресенье, 2 ноября, истекает последняя отсрочка, предоставленная израильским автозаправочным станциям для внедрения технологии EMV, позволяющей принимать бесконтактные платежи кредитной картой или смартфоном.
Стандарт EMV стал обязательным в Израиле с 2021года, однако для АЗС была предоставлена отсрочка в связи с необходимостью разработки программного обеспечения и закупки новых терминалов.
После этой даты единственными, кто будет освобожден от обязательного приема бесконтактных платежей, останутся государственные структуры.
Параллельно прекратит работать старая система платежей "Ашраит 96".
