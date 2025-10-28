x
Экономика

время публикации: 28 октября 2025 г., 10:49 | последнее обновление: 28 октября 2025 г., 10:49
C 2 ноября все АЗС в Израиле будут обязаны принимать бесконтактные платежи
В воскресенье, 2 ноября, истекает последняя отсрочка, предоставленная израильским автозаправочным станциям для внедрения технологии EMV, позволяющей принимать бесконтактные платежи кредитной картой или смартфоном.

Стандарт EMV стал обязательным в Израиле с 2021года, однако для АЗС была предоставлена отсрочка в связи с необходимостью разработки программного обеспечения и закупки новых терминалов.

После этой даты единственными, кто будет освобожден от обязательного приема бесконтактных платежей, останутся государственные структуры.

Параллельно прекратит работать старая система платежей "Ашраит 96".

