08 сентября 2025
Экономика

Установлен новый рекорд объема рефинансирования ипотек в Израиле

Недвижимость
время публикации: 08 сентября 2025 г., 11:15 | последнее обновление: 08 сентября 2025 г., 11:23
Flash90

Экономическое издание "Калькалист" пишет, что в I полугодии 2025 года объем рефинансирования ипотек достиг 20,5 млрд шекелей (из них 16,5 млрд – внутри "своего" банка; 3,9 млрд – переходы в другие банки), что на 32% больше, чем во II полугодии 2024 года. Это свидетельствует о том, что в нынешней экономической ситуации израильтянам всё труднее выплачивать ипотечную ссуду (машканту).

В январе-июне 2025 года зафиксированы самые высокие показатели объема рефинансирования ипотек за весь период наблюдений.

С учетом корректировок пик "внутренних" рефинансов пришелся на период после 7 октября 2023 года из-за банковских программ отсрочек.

На фоне высокой базовой ставки заемщики удлиняют срок кредитов.

