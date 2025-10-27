Компания "Лукойл", подпавшая под санкции США, намерена продать зарубежные активы
время публикации: 27 октября 2025 г., 20:49 | последнее обновление: 27 октября 2025 г., 20:55
Российская компания "Лукойл", против которой 23 октября администрация США ввела санкции, объявила о намерении продать зарубежные активы. В сообщении компании говорится, что она начала "рассмотрение заявок от потенциальных покупателей".
ТАСС передает, что продажа активов осуществляется в соответствии с лицензией OFAC на свертывание деятельности. В случае необходимости компания планирует обратиться за продлением срока действия лицензии для обеспечения бесперебойной работы своих международных активов, отметили в компании.