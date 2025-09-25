Сумма ипотек с задержкой выплат больше чем на 3 месяца превысила 4 миллиарда шекелей.

Согласно данным Банка Израиля, в августе сумма ипотек с просроченными выплатами впервые превысила отметку в 4 миллиарда шекелей.

Если в июне были просрочены (то есть имели задержку в выплатах более чем на 90 дней) ипотеки на 3,82 миллиарда шекелей, а в июле – на 3,88 миллиарда шекелей, то в августе этот показатель достиг 4,035 миллиарда шекелей.

Данная тенденция свидетельствует о росте количества семей, столкнувшихся с финансовыми трудностями. Вместе с тем, следует отметить, что речь идет о менее, чем 1% от общего объема ипотечных ссуд.