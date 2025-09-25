x
25 сентября 2025
25 сентября 2025
25 сентября 2025
последняя новость: 23:03
25 сентября 2025
Экономика

Сумма ипотек с задержкой выплат больше чем на 3 месяца превысила 4 миллиарда шекелей.

Финансы
Недвижимость
время публикации: 25 сентября 2025 г., 22:57 | последнее обновление: 25 сентября 2025 г., 22:57
Сумма ипотек с задержкой выплат больше чем на 3 месяца превысила 4 миллиарда шекелей.
Flash90. Фото: Н.Шохат

Согласно данным Банка Израиля, в августе сумма ипотек с просроченными выплатами впервые превысила отметку в 4 миллиарда шекелей.

Если в июне были просрочены (то есть имели задержку в выплатах более чем на 90 дней) ипотеки на 3,82 миллиарда шекелей, а в июле – на 3,88 миллиарда шекелей, то в августе этот показатель достиг 4,035 миллиарда шекелей.

Данная тенденция свидетельствует о росте количества семей, столкнувшихся с финансовыми трудностями. Вместе с тем, следует отметить, что речь идет о менее, чем 1% от общего объема ипотечных ссуд.

Экономика
