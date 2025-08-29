Моше Гафни: "Я рекомендую Совету знатоков Торы выступить против любого госбюджета"

Председатель партии "Дегель а-Тора" Моше Гафни заявил, что в свете нарушения договоренностей по бюджетным вопросам он рекомендует Совету знатоков Торы блока "Яадут а-Тора" выступить против любого проекта государственного бюджета, который будет представлен правительством.

На текущий момент "Яадут а-Тора" объявила о выходе из правительства, но не из коалиции. Без ее голосов у Нетаниягу будет 61 голос для утверждения госбюджета, однако в таком случае он фактически будет зависеть от Ави Маоза, лидера партии "Ноам", являющегося ее единственным представителем в Кнессете.