Apple купил израильский стартап за 1,5 миллиарда долларов

Корпорация Apple объявила о покупке израильской стартап-компании Q, разрабатывающей приложения в области искусственного интеллекта. Стоимость сделки оценивается в 1,5 миллиарда долларов, что делает стартап второй по величине покупкой в истории Apple.

Разработка Q позволяет изменять звуковые и коммуникационные впечатления, включая технологию, позволяющую говорить шепотом и улучшать аудио в сложных условиях.

Одним из основателей и генеральным директором Q является Авиад Майзелс, в 2013 году продавший Apple свой стартап PrimeSense.

Сооснователями являются Йонатан Векслер, который был топ-менеджером в Orcam, и Ави Берлия. За годы своего существования компания мобилизовала несколько десятков миллионов долларов.

Среди ее инвесторов можно найти израильский венчурный фонд Aleph, фонды Corner Ventures, Exor, Kleiner Perkins, Samsung.

Это третье значительное приобретение Apple в Израиле за годы. В 2011 году она приобрела Anobit за $500 млн, а в 2013 году – PrimeSense за $360 млн, которые составили основу ее центра разработки в Израиле. С тех пор она совершила еще несколько небольших приобретений. В настоящее время штат Apple в Израиле составляет несколько тысяч сотрудников, разрабатывающих технологии в области чипов, камер и датчиков.