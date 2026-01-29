Минфин тестирует новые системы государственных платежей подрядчикам

Департамент главного аудитора в министерстве финансов объявил о выборе трех технологий для создания новой системы государственных платежей подрядчикам и организациям.

В феврале 2026 года муниципалитеты Иерусалима, Бейт-Шемеша, Тверии и одного из крупных арабских населенных пунктов севера Израиля начнут тестировать новые технологии в рамках пилотных проектов.

Как сообщает "Глобс", из 51-го предложения были отобраны решения крупной консалтинговой фирмы EY, партнерства стартап-компаний xDynamics и DILS, решение Nexus Wallet. Первые два решения основаны на технологии блокчейн, в то время как решение Nexus предлагает иной подход. Процесс проводился на правительственной платформе Challenge Arena, которая является платформой для вовлечения стартап-компаний в решение правительственных задач.

Пилотные проекты будут сосредоточены на трех областях на территории выбранных муниципалитетов: перевод социальных выплат и субсидий от государства, инфраструктурные проекты министерства транспорта и проекты министерства экологии.

Масштаб каждого пилотного проекта составит от миллионов до десятков миллионов шекелей. Все решения призваны, с одной стороны упросить и ускорить процедуру перевода денег по цепочке от государства конечному получателю, а с другой – ужесточить контроль над расходом средств с целью предотвращения их ухода криминальным структурам.

Пилотные проекты сначала сосредоточатся на относительно короткой цепочке переводов платежей - от центрального правительства к муниципалитету, через главного подрядчика до одного субподрядчика. Только если они окажутся успешными, они будут расширены на более длинные цепочки субподрядчиков.