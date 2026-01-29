Инвестиции в оборону, сильный шекель и атомный ИИ-проект США в Израиле. Экономический обзор

Чего ждать от оборонного сектора, куда движется шекель и кто победит в противостоянии США с израильской бюрократией.

Публикацию подготовил экономический обозреватель Newsru.co.il Михаил Шафранов.

Об инвестициях в вооружения

Уходящий в отставку финансовый советник начальника генштаба ЦАХАЛа бригадный генерал Гиль Пинхас привел миллиард шекелей, вложенных в разработку и реализацию операции "Пейджер", в качестве примера успешной многолетней инвестиции в вооружения. Разумеется, это взгляд на инвестиции в вооружения со стороны государства. Но если государство получает дивиденды в форме военной эффективности, то для частных инвесторов дивиденды исчисляются в шекелях и долларах.

Одной из заметных тем, занявших внимание экономических СМИ в ожидании разрешения ситуации с голосованием по госбюджету, стала череда успешных сделок публичных израильских оборонных компаний

Без учета государственных концернов "Рафаэль" и "Авиационная промышленность" 10 израильских оборонных компаний за три первые недели года отчитались на Тель-Авивской бирже о 14 новых контрактах на общую сумму 800 миллионов долларов.

Лидером, разумеется, стал оборонный концерн "Эльбит", отчитавшийся о двух крупных экспортных заказах на 503 миллиона долларов (и это без учета сделки этой недели на поставку бомб для ЦАХАЛа на 600 млн шекелей). Компания Next Vision сообщила о четырех сделках на сумму 107 миллионов долларов. О крупных контрактах отчитались компании "Ашот Ашкелон", "Маноэй Бейт-Шемеш", MER, PCB.

Причем, что не менее важно, речь идет о широком спектре продукции, от активной защиты для бронетехники и авиационных двигателей до электрооптики, лазеров и систем связи.

Новый биржевой индекс оборонной промышленности, в который на данный момент входят 19 компаний (еще раз напомню, что ни "Рафаэль", ни "Авиационная промышленность" на бирже пока не присутствуют), вырос с момента запуска в ноябре 2025 года более чем на 50%, из них на 32% – с начала 2026 года, так что опасения некоторых аналитиков по поводу того, что руководство биржи упустило момент основного роста оборонных акций, не подтвердились. Более того, оборонные акции в ТА-35 уже обошли по капитализации сектор недвижимости.

Институциональные инвесторы создали за четыре месяца шесть паевых инвестиционных фондов, что существенно облегчило доступ к инвестициям в оборонную отрасль для неквалифицированных розничных инвесторов.

С учетом начавшейся глобальной гонки вооружений и очевидных преимуществ израильской оборонной промышленности, можно достаточно уверенно прогнозировать, что в краткосрочной и среднесрочной перспективе израильский оборонный индекс будет сохранять свою высокую привлекательность для инвесторов.

Что касается более долгосрочных перспектив, после "спартанской" речи Нетаниягу осенью прошлого года я писал, что израильская оборонная промышленность имеет три уязвимые точки – зависимость от продвинутой полупроводниковой промышленности, зависимость от ресурсов и дефицит кадров. Членство Израиля в Pax Silica и значительное расширение израильского кампуса NVIDIA являются важными шагами в отношении первой точки, активные переговоры по формированию союза стран-производителей боеприпасов с распределением производственных линий и запасов между странами – решение для второй точки.

Однако проблема кадров пока остается вне поля зрения. Развитием оборонной промышленности занимается не только Израиль. Гонка вооружений уже сопровождается охотой на специалистов. Согласно исследованию кадрового агентства Manpower 73% работодателей в мире в сферах авиации, космоса и обороны испытывают трудности с поиском квалифицированных сотрудников, а 75% сообщают о серьезной нехватке специалистов по цепочкам поставок. Более трети сотрудников в этих отраслях рассматривают возможность смены места работы в ближайшей перспективе. При этом, в отличие от других высокотехнологичных областей, в оборонной сфере ИИ может дополнить квалифицированные кадры, но не заменить их. Очевидно, что государство должно принимать меры по подготовке человеческого капитала, но и оборонным корпорациям не стоит возлагать надежды исключительно на государство. Чтобы сохранить свои позиции в более долгосрочной перспективе, им необходимо самим "идти в народ" и продвигать программы поиска талантов, обучения и практической подготовки.

О последнем похищенном, золоте и Японии

Успехи оборонной промышленности, приносящие в страну значительные суммы в иностранной валюте, являются одной из причин укрепления шекеля, но отнюдь не основной.

За постепенным приближением пары шекель/доллар США к исторической отметке в 3,07 шекеля за доллар (самый низкий курс американской валюты к шекелю с начала его свободной конвертации был зафиксирован в период пандемии осенью 2021 года) в последнюю неделю внимательно следили не только экономические, но и общенациональные СМИ.

В день, когда из сектора Газы были возвращены останки Рана Гвили, последнего похищенного террористами 7 октября 2023 года, шекель опустился к психологическому барьеру в 3,1 шекеля за доллар, на следующий день торговался уже в районе 3,09 шекеля. Банк Израиля, вопреки ожиданиям некоторых аналитиков и многих экспортеров, не стал вмешиваться в ход торгов, поскольку падение не было следствием аномальных флуктуаций или действий спекулянтов.

Завершение первого этапа соглашения о прекращении огня в Газе с точки зрения финансовых рынков означает снижение экономических рисков для Израиля, на которое накладываются ожидания инвесторов по поводу экономического роста и входящие потоки валюты от хайтека и оборонного сектора.

На этом фоне любопытным, но все же на мой взгляд чересчур оптимистичным прозвучал прогноз профессора Лео Лейдермана. Экономический советник банка "Апоалим" и бывший глава исследовательского подразделения Банка Израиля предрек, что в случае коллапса иранского режима без вовлечения Израиля курс шекеля к доллару взлетит до 2 шекелей за доллар.

Роль геополитической угрозы со стороны Ирана и его прокси является тяжелой гирей на оценках израильской экономики, и ослабление шиитской оси стало одной из причин укрепления шекеля с уровня 3,7 шекеля до 3,1 шекеля за доллар. К сожалению, Израиль по-прежнему находится на Ближнем Востоке, а не на западе Европы, и исчезновение заклятого врага будет означать не наступление мира в регионе, а смену конфигурации угроз, в которой место Ирана займут Турция, Катар и, с немалой долей вероятности, Саудовская Аравия. Поэтому геополитическая гиря, возможно, ослабнет дополнительно, но не в такой степени, чтобы прогноз Лейдермана стал явью.

Впрочем, ближневосточная геополитика – только половина картины, отражающей ситуацию на валютном рынке. Второй половиной является не укрепление шекеля, а падение доллара по отношению к мировым валютам. С начала 2026 года прошло меньше месяца, а доллар уже потерял 2% стоимости по отношению к корзине валют основных торговых партнеров. Среди причин – непредсказуемые экономические и геополитические шаги президента США Дональда Трампа (заставляют инвесторов сокращать свои долларовые активы), активная скупка золота центральными банками ( сокращает долю американской валюты в национальных золотовалютных запасах), а также слухи о вмешательстве Федеральной резервной системы США и национального банка Японии в ход торгов в паре доллар-йена, приведшие к скупке йен и выбросу на рынок долларов.

На текущий момент большинство аналитиков сходятся в том, что доллар за 2,8-2,9 шекеля – вполне реальный сценарий.

О невообразимом требовании США

Неделю назад Израиль и США подписали меморандум о взаимопонимании, создающий рамки для реализации в Негеве или у границ сектора Газы проекта Fort Foundry One.

Проект, который будет реализовываться в рамках соглашения Pax Silica, предусматривает строительство в Негеве или районе, прилегающем к сектору Газы, крупного комплекса ИИ-технологий.

Следует подчеркнуть, что речь пока идет о документе, не обязывающем договаривающиеся стороны. Основное внимание СМИ в нем привлек сценарий строительства в Израиле атомной электростанции, прикрытый расплывчатой формулировкой об "энергетической инфраструктуре высокой плотности" для снабжения комплекса. Предполагается, что Израиль предоставит США договор аренды 16 кв.км. территории на 99 лет под строительство комплекса. Хотя территория останется под израильским суверенитетом, текущее управление будет американским и инвестиции будут поступать в основном из США. Израиль, в отличие от США, не подписал международные конвенции, позволяющие строить гражданские реакторы. Согласно "Глобс", аренда земли может позволить уникальную модель, при которой реактор будет работать под американским регулированием и надзором, несмотря на его расположение в Израиле.

Однако на мой взгляд, самым интересным в документе является не ничем не подкрепленная спекуляция на тему ядерной энергетики, а гораздо более прозаичное требование к израильской регуляции. По условиям меморандума, процесс лицензирования любого строительства на арендуемой территории не должен превышать 120 суток. Сухое израильское законодательство дает на лицензирование 150 суток, однако это требование на практике не реализуется. В реальности лицензирование строительства промышленных объектов составляет не менее 6-12 месяцев в зависимости от региона страны, и в целом может легко занять несколько лет. Так что остается пожелать американцам успеха, или надеяться, что статус американской территории чудесным образом изменит скорость израильской бюрократии.