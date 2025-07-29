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Экономика

Нидерланды объявили министров Смотрича и Бен-Гвира персонами нон-грата

Бецалель Смотрич
Нидерланды
Итамар Бен-Гвир
время публикации: 29 июля 2025 г., 07:07 | последнее обновление: 29 июля 2025 г., 07:07
Нидерланды объявили министров Смотрича и Бен-Гвира персонами нон-грата
Flash90

Министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп сообщил членам парламента о решении правительства страны объявить персонами нон-грата министра финансов Израиля Бецалеля Смотрича и министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира.

Решение аргументируется "подстрекательством к насилию против палестинцев, призывами к расширению незаконных поселений и к этнической чистке в секторе Газы".

Посол Израиля в Гааге будет вызван в связи с "нестерпимой и подлежащей оправданию ситуацией в секторе Газы".

Экономика
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