Президент США Дональд Трамп заявил, что перемирие с Ираном может закончиться к среде, 22 апреля, если долгосрочное соглашение о прекращении войны не будет достигнуто, сообщает Reuters.

"Возможно, я не буду его продлевать, но блокада будет сохраняться", – заявил Трамп журналистам на борту Air Force One по пути из Финикса (штат Аризона) в Вашингтон.

"Таким образом, блокада останется, и, к сожалению, нам придётся снова начать наносить бомбовые удары", – добавил он.

Ранее в телефонном интервью телеканалу CBS News президента США Дональда Трампа спросили, согласился ли Иран навсегда прекратить обогащение урана. "Они согласились на все, они согласились на все. Это отличная сделка. Это замечательная сделка", – ответил Трамп.

Что касается вывоза обогащенного урана из Ирана, президент Трамп заявил, что США и Иран будут сотрудничать в этом вопросе. В телефонном интервью он настаивал на том, что в этом не будут задействованы американские сухопутные войска. Однако на вопрос о том, кто будет вывозить уран, он ответил: "Наши люди".

Он опроверг информацию о том, что США согласились разморозить иранские активы в обмен на обогащенный уран. "Нет, мы не заплатим и десяти центов", – сказал президент США.

Трамп также заявил, что Иран согласился прекратить поддержку ХАМАСа и "Хизбаллы".

Главный иранский переговорщик, спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил, что Иран вновь закроет Ормузский пролив, если Соединенные Штаты продолжат блокаду иранских портов.

Галибаф утверждает, что Трамп в течение часа сделал семь разных заявлений о войне, и все они были ложными.