Дроны израильской компании вместе с Uber будут доставлять еду в США

Компания Uber Eats начнет тестовые доставки еды с помощью дронов израильской компании Flytrex. Пока массовое внедрение дронов тормозят строгие ограничения государственных регуляторов.

Uber Technologies объявила о партнерстве с израильской компанией Flytrex https://flytrex.com/ для запуска доставки еды дронами. Тестирование планируется начать до конца 2025 года. Flytrex уже работает в Техасе и Северной Каролине. Стратегическое соглашение включает инвестиции Uber в компанию партнера и объединяет логистическую экспертизу Uber и воздушные технологии Flytrex.

Рынок дронов для доставки активно развивается. Хотя до массового внедрения еще далеко, основные игроки уже делят рынок: Wing от Alphabet сотрудничает с Walmart, Zipline доставляет товары для Walmart и больниц, Amazon развивает собственный сервис Prime Air. Flytrex за три года совершила более 200 тысяч доставок, что демонстрирует техническую готовность решений.

Главным препятствием остаются правовые ограничения: Федеральное авиационное управление США разрешает полеты только при соблюдении строгих условий: видимость должна составлять минимум 5 км, полеты разрешены только в дневное время, максимальная высота полета не должна превышать 120 метров.

Технические вызовы включают сложности с обходом препятствий, точностью посадки и автономным полетом в городах с высокой плотностью застройки и активным воздушным движением. Различные типы товаров требуют специализированных отсеков – продукты и лекарства нуждаются в температурном контроле, посылки – в увеличенном объеме отсека.

Но несмотря на ограничения, индустрия развивается. Аналитики оценивают, что доставка дронами может быть на 40-70% дешевле существующих методов. Преимущества очевидны: дронам не мешают пробки, они не зависят от состояния дорог и географических барьеров. Но для полноценного развития требуется смягчение требований регуляторов и совершенствование технологий автономной навигации в сложных условиях.