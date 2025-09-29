После праздников начнется забастовка сотен водителей автобусов

Представители профсоюзной организации "А-Гистадрут а-Леумит" сообщили, что с 16 октября начнется забастовка водителей автобусной компании "Бейт-Шемеш Экспресс", обслуживающей районы Бейт-Шемеша, южную часть округа Шфела и окрестности Иерусалима.

В профсоюзе говорят, что решение о забастовке принято после многих месяцев попыток переговоров и отказов администрации автобусной компании заключить коллективные соглашения с водителями. Причиной забастовки названо одностороннее ухудшение условий труда.

Представитель профсоюзной организации водителей автобусов Исраэль Ганон, которого цитирует издание "Исраэль а-Йом", пообещал, что через две недели начнется "гигантская забастовка, невиданная в Израиле".