Экономика

Падение системы паспортного контроля в аэропорту "Бен-Гурион" – не следствие кибератаки

время публикации: 29 сентября 2025 г., 16:44 | последнее обновление: 29 сентября 2025 г., 16:44
Падение системы паспортного контроля в аэропорту "Бен-Гурион" – не следствие кибератаки
Gili Yaari/Flash90

В международном аэропорту "Бен-Гурион" произошло падение компьютерной системы Управления регистрации населения, используемой на паспортном контроле. Первоначальные подозрения о кибератаке не подтвердились.

Представители МВД сообщили, что отключение компьютерной системы было временным, примерно через 10 минут простоя ее работа была восстановлена. Причиной отключения стали технические работы на сервере.

