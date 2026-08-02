ВВС США: первый полет истребителя шестого поколения F-47 намечен на 2028 год

Программа разработки американского истребителя шестого поколения F-47 перешла к этапу инженерной разработки и подготовки производства. Компания Boeing уже строит несколько испытательных самолетов, первый полет запланирован на 2028 год, сообщили представители ВВС США.

Генерал Дейл Уайт, отвечающий за портфель критически важных систем вооружений, заявил на конференции в Дейтоне, штат Огайо, что взаимодействие ВВС с промышленными подрядчиками достигло беспрецедентного для подобных программ уровня. По его словам, разработка идет по графику, и новый самолет должен подняться в воздух до завершения нынешнего президентского срока в январе 2029 года.

Boeing получила контракт на разработку F-47 в марте 2025 года. Самолет станет центральным элементом программы NGAD – "Воздушное превосходство следующего поколения" – и со временем должен заменить истребители F-22 Raptor. ВВС намерены приобрести не менее 185 самолетов F-47. Большинство характеристик машины засекречено, однако ранее сообщалось, что ее боевой радиус превысит 1000 морских миль, а скорость – два числа Маха.

F-47 будет действовать совместно с полуавтономными беспилотными самолетами CCA, которые смогут вести разведку, нести вооружение и выполнять задачи в наиболее опасных районах. В июле ВВС США сообщили об успешных испытаниях беспилотного YFQ-44A, выполнившего пуск ракеты AIM-120 по цифровой цели.

На разработку F-47 в 2026 финансовом году выделено около 3,45 млрд долларов. В бюджетном запросе на 2027 год эта сумма увеличена до 5,04 млрд долларов. Еще 1,43 млрд долларов предлагается направить на программу беспилотных самолетов CCA.