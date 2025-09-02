Банк Израиля разработал новый индекс состояния израильской экономики

Банк Израиля анонсировал новый инструмент для отслеживания состояния экономики страны, который должен уже в этом месяце заменить публиковавшийся последние 33 года "Комбинированный индекс".

Новый "Месячный индекс экономической активности" будет учитывать 35 различных параметров вместо 12 параметров в "Комбинированном индексе".

Новый индекс призван стать современным и релевантным индикатором, отражающим изменения, произошедшие в израильской экономике за последние три десятилетия.

Статистическая модель, разработанная Банком Израиля с учетом международного опыта и с адаптацией к израильским реалиям, должна позволить более точно и более быстро прогнозировать квартальные показатели роста внутреннего валового продукта, а также впервые отслеживать помесячные показатели.

Первый индекс, который будет опубликован в сентябре, будет оценивать средний месячный рост ВВП за три предыдущих месяца, то есть за июнь, июль и август.

Индекс построен на основе девяти групп данных, в которые входят 35 показателей, включая покупки по кредитным картам, отраслевые индексы (сферы услуг, торговля, розничная торговля, строительство и промышленность), экспорт, импорт, рынок труда, налоговые данные, финансовые индексы, индекс менеджеров по закупкам, потребление бензина.