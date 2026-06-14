Гонка за миллионом кубитов: израильский стартап разрабатывает новый метод квантовых вычислений

Стартап Q-Factor разрабатывает архитектуру квантового компьютера на нейтральных атомах, которую можно масштабировать до миллиона кубитов. Стартап уже привлек $24 миллиона.

Квантовые вычисления на нейтральных атомах используют одиночные атомы, которые подвешены в вакууме – их удерживают лазерные пинцеты. Использование этой технологии позволяет отказаться от сверхпроводников, требующих охлаждения и сложной разводки кабелей. Все нейтральные атомы идентичны, они не имеют производственных дефектов и изолированы от внешних полей. Все это обеспечивает устойчивое сохранение квантовой информации. Управление светом позволяет упаковывать миллионы таких атомов в крошечный объем, создавая возможность для быстрого масштабирования без увеличения габаритов установки.

Стартап Q-Factor основан физиками Института Вейцмана и Хайфского Техниона. Ученые разработали архитектуру, решающую проблему лазерного масштабирования: вместо миллионов отдельных излучателей они используют один мощный лазер. Его луч пропускают через программируемый модулятор света, который работает как динамическая голографическая решетка, расщепляя единый луч на сотни тысяч упорядоченных микроскопических ловушек. Этот подход устраняет узкие места в управлении и исправлении ошибок, что критически важно для решения глобальных задач, недоступных классическим суперкомпьютерам – от точного моделирования молекул для фармацевтики до оптимизации логистических сетей.

Возможности новой технологии уже оценили инвесторы. Будучи совсем молодой компанией Q-Factor уже привлек солидное финансирование. Проект вышел из режима секретности, собрав $24 миллиона в рамках раунда посевных инвестиций, в котором среди других фондов принял участие Intel Capital, сообщает Globes.