Исследование: мозг автоматически отфильтровывает негативную информацию

Исследователи Еврейского университета Иерусалима показали, что наш мозг способен блокировать негативную информацию, не давая ей дойти до сознания.

Мы привыкли думать, что эмоционально заряженные слова, например оскорбления, привлекают внимание в первую очередь. Но эксперименты ученых показали иную картину. Добровольцы были заняты визуальным тестом и параллельно слушали аудиопоток. В этом потоке были в основном нейтральные слова, но встречались и негативные выражения.

Результат оказался неожиданным: в среднем участники эксперимента гораздо реже замечали негативные слова по сравнению с нейтральными. Этот эффект сохранился даже тогда, когда визуальное задание сделали совсем простым, и мозг на него отвлекался меньше. Работа опубликована в журнале Psychological Science.

Ведущий автор работы доктор Галь Р. Хен говорит: "Мы думали, что это ошибка. Поэтому повторили исследование, добавив новые слова. Результаты показали ту же тенденцию: люди как будто нарочно пропускают негативные слова – они их на самом деле не слышат".

По мнению ученых, сознательное переживание негативной информации требует от организма слишком много ресурсов. Поэтому мозг активирует защитный механизм. "Возможно, подсознание по умолчанию подавляет информацию, которая может причинить нам вред", – предполагает Хен. Если случайные слова сильно отвлекают от главного дела, внутренний фильтр решает вообще не пропускать их в сознание.

В будущем авторы планируют проверить, как этот механизм работает у людей с тревожными расстройствами или фобиями. Возможно, у них этот защитный барьер функционирует иначе, из-за чего они острее реагируют на внешний негатив. Пока же ясно одно: наше подсознание оберегает нас сильнее, чем мы предполагали.