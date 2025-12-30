Еще одна компания будет летать между Израилем и Узбекистаном

Компания FlyOne Asia, новая "дочка" молдавской авиакомпании FlyOne, объявила о начале полетов между аэропортом Бен-Гурион и Ташкентом.

С 9 апреля 2026 года авиакомпания будет обслуживать этот маршрут дважды в неделю самолетами Airbus A320. Стоимость билетов – от 184 евро.

На данный момент рейсы между Израилем и Узбекистаном обслуживают компании "Узбекские авиалинии", Centrum Air и Qanot Sharq.