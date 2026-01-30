"Битуах Леуми" опубликовал отчет о бедности. Комментарий эксперта

Институт национального страхования ("Битуах Леуми") опубликовал ежегодный отчет о бедности за 2024 год, содержащий также предварительные данные за 2025 год.

Согласно данным "Битуах Леуми", в 2024 году черта бедности была установлена на уровне 3547 шекелей в месяц на человека, что на 3,7% выше, чем в предыдущем году. Для пары этот показатель составляет 7095 шекелей, а для пары с тремя детьми – 13303 шекеля.

Ниже черты бедности живут 20,7% населения (около 2 миллионов человек), включая 28% детей и 12,5% пожилых. При этом уровень бедности значительно выше среди пожилых, живущих в одиночестве (19,3%), чем среди проживающих с семьей (8,2%).

Среди семей с одним кормильцем ниже черты бедности живут 22,1%, среди семей с двумя кормильцами – 8,7%.

42% всех живущих ниже черты бедности относятся к арабскому сектору, 23% – к ультраортодоксальному. При этом в 2024 году уровень бедности в обоих секторах немного снизился: в арабском секторе – с 38,1% до 37,6%, в ультраортодоксальном секторе – с 38,1 до 37,6%.

В Тель-Авиве и центральном регионе показатели бедности значительно ниже среднего по стране (14-15%), тогда как на юге и севере они составляют 21-22%. Особенно высокие показатели зафиксированы в Иерусалимском округе – 36,5%. Самым бедным городом является Модиин-Илит, где уровень бедности достигает почти 50%.

Индекс социального неравенства (коэффициент Джини) в 2024 году незначительно опустился с 0,3749 до 0,3692.

Предварительные оценки на 2025 год указывают на ухудшение ситуации. Уровень бедности среди населения достиг 21%, вернувшись к показателям 2019 года. Среди детей бедность выросла до 28,8%. Индекс неравенства вырос до 0,3749.

Комментарий экономического обозревателя Михаила Шафранова

Два раза в год заголовки израильских СМИ заполняют выдержки из отчетов о бедности – официального от "Битуах Леуми" и альтернативного от крупнейшей благотворительной НКО "Латет".

На самом деле никто не знает, сколько в Израиле бедных, потому что оба отчета, основанных исключительно на доходах населения, производят подмену понятий бедности и социального неравенства.

Человек или семья считаются бедными, если их месячный доход составляет менее половины медианного дохода на душу населения. Медианный доход – это средняя точка распределения доходов, где половина населения зарабатывает больше, а половина – меньше. То есть чем выше общий доход населения, тем выше будет уровень бедности.

Следует отметить, что это не исключительно израильские изобретение, такой метод расчета принят в странах OECD и позволяет проводить международные сравнения социального неравенства.

В случае с Израилем, с его исключительно высокими ценами на жилье и на уход за маленькими детьми, он приводит к искажениям. Семья с тремя детьми с доходом в 13 тысяч шекелей, но живущая в собственной квартире с полностью выплаченной ипотекой, будет считаться бедной, тогда как такая же семья с 20 тысячами шекелей дохода, выплачивающая 7 тысяч шекелей за аренду или по ипотеке, будет считаться живущей существенно выше уровня бедности. При прочих равных семья с доходом в 15 тысяч шекелей в месяц, но с тремя детьми в детских садах, не будет считаться бедной, хотя будет жить беднее семьи с доходом в 13 тысяч шекелей, но с детьми, достигшими школьного возраста.

Такое искажение оценки усугубляется наличием двух крупных групп населения, радикально отличающихся культурой заработка, потребления, финансовой отчетности и отношения к материальным ценностям. Поэтому и уровень бедности для каждой группы стоило бы рассчитывать отдельно. Полагаю, было бы гораздо полезнее знать уровень социального неравенства среди "харедим", составляющих 13% населения страны, основанный на медианном доходе именно этого сектора населения, в котором сильны традиции "бедности по выбору".

Отсутствие такой реальной информации, с одной стороны, дает инструменты для манипуляций, а с другой – лишает власти возможности строить политику, ориентированную на помощь тем, кто сталкивается с реальными экономическими трудностями.