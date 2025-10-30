Агентство Fitch повысило прогноз по кредитному рейтингу израильских банков

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило с негативного на стабильный прогноз по кредитному рейтингу ведущих израильских банков – "Леуми", "Апоалим", "Мизрахи Тфахот", "Дисконт" и "Бенйлеуми". При этом сам рейтинг остался без изменений и составляет А-.

"Решение отражает, тот факт, что банки справились с проблемами, вставшими перед Израилем после начала войны, а также факт снижения рисков. Экономическая деятельность в Израиле вернулась в норму, что создает условия для роста", – цитирует отчет Fitch издание The Marker.