Испанский банк Sabadell потребовал от израильтян "поклясться" в непричастности к геноциду в Газе

Испанский банк Sabadell потребовал от клиентов из Израиля заполнить декларацию, что источник их доходов находится вне Иудеи и Самарии, предоставить переведенную на испанский язык налоговую декларацию, а также обязаться не нарушать испанский указ, касающийся "геноцида в Газе".

Издание "Исраэль а-Йом" пишет, что израильтяне столкнулись со сложностями при переводе денег на свой счет в Sabadell. После того как одна из клиенток обратилась к адвокату, который потребовал от банка объяснений, перевод был разрешен.

В четверг, 30 октября, израильтяне, проживающие в Испании, получили сообщение от посольства Израиля, в котором говорилось, что руководство банка пообещало прекратить действия, направленные против израильских клиентов.