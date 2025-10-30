x
30 октября 2025
Мир

Трамп встретился с Си Цзиньпином в Южной Корее

США
Дональд Трамп
Китай
Корея
время публикации: 30 октября 2025 г., 05:27 | последнее обновление: 30 октября 2025 г., 05:33
Трамп встретился с Си Цзиньпином в Южной Корее
AP Photo/Mark Schiefelbein

Президент США Дональд Трамп провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином на полях визита в Южную Корею. Переговоры прошли в Бусане при участии делегаций двух стран; стороны обсудили двустороннюю повестку и региональную безопасность.

Темами переговоров были: торгово-экономические отношения, включая пошлины и ограничения на высокие технологии; стабильность финансовых рынков и цепочек поставок; ситуация вокруг Корейского полуострова и координация по КНДР; вопросы Тайваньского пролива и "правил игры" в Индо-Тихоокеанском регионе; контакты по линии оборонных и дипломатических ведомств.

В американской делегации отметили "прагматичный тон" переговоров и подчеркнули, что Вашингтон "будет отстаивать интересы США и союзников". Пекин, в свою очередь, заявил о заинтересованности "в стабильных и конструктивных отношениях" при уважении "основных интересов Китая".

Встреча длилась около часа. Рабочие группы продолжат контакты по экономике и безопасности.

