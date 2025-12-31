Минтур: в 2025 году Израиль посетили около 1,3 млн туристов – в 3,5 раза меньше, чем в 2019-м

Министерство туризма Израиля опубликовало отчет, согласно которому в 2025 году страну посетили около 1,3 млн туристов. Основными стали США (400 тыс. человек), Франция (159 тыс.) и Великобритания (95 тыс.) – на них пришлось около 55% въездного турпотока.

Средние расходы самостоятельных (не групповых) туристов выросли до 1622 долларов (без учета авиабилетов).

При этом внутренний туризм остался ключевым драйвером отрасли: к концу третьего квартала было зафиксировано более 13 млн размещений израильтян в отелях по стране.

Рост отрасли происходил на фоне сложной ситуации в сфере безопасности. Минтуризма активно инвестировало в инфраструктуру, поддержку бизнеса, расширение гостиничного фонда и программы стимулирования, включая 175 млн шекелей на восстановление отелей, размещавших эвакуированных, и более 180 млн шекелей грантов на строительство свыше 2000 новых гостиничных номеров.

Министр туризма Хаим Кац выразил надежду, что 2026 год станет годом полноценного восстановления отрасли на фоне возобновления авиасообщения и снятия части предупреждений для путешественников.

Отметим, что в 2019 году (до пандемии коронавируса и до войны) Израиль посетили более 4,5 млн туристов. В 2025 туристический поток оказался в 3,5 раза меньшим.