Минобороны Израиля прекратило все контакты с французскими компаниями

Генеральный директор министерства обороны Израиля, бригадный генерал запаса Амир Барам распорядился полностью прекратить закупки вооружений во Франции, сообщает 12-й канал ИТВ.

Решение было принято в рамках масштабных усилий министерства по сокращению контрактов с государствами, предпринимающими враждебные действия в отношении Израиля. Вместо французских закупок министерство перейдет на отечественное производство и приобретение техники у государств, признанных дружественными.

Этот шаг последовал за серией действий Франции с начала войны, воспринятых в Иерусалиме как враждебные. Париж запретил участие израильских представителей в оборонных выставках и конференциях на своей территории, а также поддержал призыв к введению оружейного эмбарго против Израиля.

Прекращение закупок является частью масштабного курса, который проводят министр обороны и глава министерства, на расширение базы отечественного оборонного производства.

Что практически весь импорт вооружений Израилем приходится на две страны – США и Германию, на долю остальных стран приходятся около 1% импорта. О каких именно французских поставках идет речь, не сообщается. Не исключено, что речь идет о товарах двойного назначения.