Минтранс не использовал квоту на привлечение иностранных рабочих, она сокращена

Правительственная комиссия сократила министерству транспорта квоту на привлечение иностранных рабочих для инфраструктурных проектов: до 1500 разрешений в 2026 году и 2000 – в 2027-м.

Как пишет "Калькалист", решение принято после того, как из 5000 разрешений, выделенных минтрансу в 2024 году, ведомство использовало лишь около 300.

При этом нехватка рабочих в инфраструктурных компаниях приводит к задержкам и удорожанию транспортных проектов.

После нападения ХАМАСа на Израиль 7 октября 2023 года дефицит кадров усилился из-за ухода работников из Палестинской автономии, прежде всего из Газы.