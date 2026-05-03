03 мая 2026
последняя новость: 07:21
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Экономика

Минтранс не использовал квоту на привлечение иностранных рабочих, она сокращена

время публикации: 03 мая 2026 г., 07:12 | последнее обновление: 03 мая 2026 г., 07:20
Правительственная комиссия сократила министерству транспорта квоту на привлечение иностранных рабочих для инфраструктурных проектов: до 1500 разрешений в 2026 году и 2000 – в 2027-м.

Как пишет "Калькалист", решение принято после того, как из 5000 разрешений, выделенных минтрансу в 2024 году, ведомство использовало лишь около 300.

При этом нехватка рабочих в инфраструктурных компаниях приводит к задержкам и удорожанию транспортных проектов.

После нападения ХАМАСа на Израиль 7 октября 2023 года дефицит кадров усилился из-за ухода работников из Палестинской автономии, прежде всего из Газы.

