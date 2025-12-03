Израиль продлил соглашение о сотрудничестве с Lockheed Martin до конца 2029 года

Министерство экономики и промышленности Израиля и американская корпорация Lockheed Martin подписали продление рамочного соглашения о промышленном сотрудничестве до конца 2029 года.

Соглашение обязывает Lockheed Martin осуществлять "обратные инвестиции" в Израиле в объеме не менее 35% от стоимости новых контрактов, заключенных с государством. Речь идет о продолжении программ, связанных, среди прочего, с истребителями F-16I, транспортными самолетами C-130J, вертолетами UH-60 Black Hawk, модернизацией вертолетов "Ясур", а также поставками тяжелых вертолётов CH-53K.

По данным минэкономики Израиля, с момента первого соглашения о сотрудничестве в 2005 году компания Lockheed Martin инвестировала в совместные проекты с израильскими оборонными и авиастроительными предприятиями более 4 млрд долларов, из них около 470 млн долларов – за последние пять лет. Средства направлялись на заказы для местных компаний, совместные НИОКР и другие индустриальные программы с использованием израильских высоких технологий.