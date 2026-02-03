Арендодателей обяжут устранять неисправности в течение месяца

Министерство юстиции опубликовало для ознакомления общественности проект постановлений, касающихся "стандартного договора об аренде жилья".

Документ предусматривает применение "договора аренды по умолчанию" в случаях, когда между сторонами не был подписан письменный договор или когда подписанный договор не регулирует ряд вопросов, по которым часто возникают споры между арендодателями и арендаторами.

Целью данного шага является сокращение количества разногласий и поводов для обращения в суд.

Ключевой частью новых постановлений должно стать разделение ответственности за ремонт дефектов и недостатков в квартире. Министерство юстиции предлагает урегулировать разделение ответственности арендодателя и арендатора за ремонт неисправностей в системах квартиры, износа и различных недостатков, проводя различие между разумным износом и ущербом, причиненным неразумным использованием со стороны арендатора. Также предлагается определить, что будет считаться неразумным использованием квартиры и ее систем.

В рамках разделения ответственности предлагается возложить на арендодателя ответственность за исправление системных недостатков, а также повреждений конструкции или неисправности в постоянно подключенных к арендуемому помещению элементах, которые не являются результатом неразумного использования. Арендодатель обязан сделать это в разумный срок, не превышающий 30 дней. Если он этого не сделал, арендатор вправе провести ремонт за свой счет, и арендодатель возместит арендатору расходы на ремонт.

Вместе с тем, если речь идет о новой квартире, на которую распространяется Закон о купле-продаже, арендодатель должен будет устранить неисправность в разумный срок, но не будет ограничен 30 днями.

Кроме того, предлагается определить термин "неразумное использование", которым является "действие, совершенное не в обычном порядке или совершенное вопреки обычному использованию".