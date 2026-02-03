x
Экономика

Вьетнам получит израильские противотанковые ракеты и завод по их производству

Вьетнам
время публикации: 03 февраля 2026 г., 07:49 | последнее обновление: 03 февраля 2026 г., 07:49
Вьетнам получит израильские противотанковые ракеты и завод по их производству
Wikipedia.org. Фото: Dave1185

Министерство обороны Вьетнама и израильский оборонный концерн "Рафаэль" заключили контракт на поставку армии Вьетнама противотанковых ракет Spike на сумму 250 миллионов долларов.

В рамках договора во Вьетнаме будет построен завод по производству ракет и управляющая им компания получит от "Рафаэля" технологию и лицензию производства.

Согласно французскому сайту Intelligence Online, Вьетнам получит одну из новейших версий ракеты – Firefly, предназначенную для использования наземными силами, особенно в городских условиях, и способна поражать цели на расстоянии до 40 километров. ЦАХАЛ применил Spike Firefly в боевых условиях во время боев в Газе.

