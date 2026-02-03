Книга Амира Хариша получила Премию Сапира по литературе за 2025 год

Роман "Скорбь, провал и зомби" писателя Амира Хариша, вышедший в издательстве "Ам Овед", стал лауреатом Премии Сапира по литературе от Мифаль а-Пайс за 2025 год. Награда была вручена в понедельник вечером на торжественной церемонии, прошедшей в Национальной библиотеке Израиля в Иерусалиме.

Соперникаи Хариша были Алон Арад с романом "Учитель", Илана Бернштейн с книгой "Сон перевернутого мира", Офир Туше Гафлу с романом "С позволения жены пещерного человека" и Анат Айнар с книгой "Луг оглушил меня".

Каждый из пяти финалистов получит грант в размере 60 тысяч шекелей. Победителю присуждается 180 тысяч шекелей, а его книга будет переведена и издана на арабском языке и еще на одном иностранном языке по выбору автора. Кроме того, Мифаль а-Пайс закупит по 500 экземпляров каждой книги из короткого списка для передачи в публичные библиотеки по всей стране. Общая сумма призовых выплат составит 765 тысяч шекелей.

В обосновании жюри говорится, что роман "Скорбь, провал и зомби" является редким примером художественной свободы в современной израильской литературе. Книга соединяет размышления о жизни и смерти, любви и утрате, разрушении и надежде, приглашая читателя задуматься о будущем после войн и катастроф. Роман Хариша также вступает в диалог с наследием писателя Иосефа Хаима Бреннера, который был убит в 1921 году во время арабских волнений, перенося истоки арабо-израильского конфликта в современный израильский контекст.