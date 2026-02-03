Налоговое управление получило базу данных арендодателей и начинает рассылать счета на уплату налога

Согласно закону, арендодатель, получающий более 5654 шекелей в месяц за сдачу принадлежащей ему жилой недвижимости в аренду, обязан платить налог.

При этом в Израиле нет обязанности регистрации арендодателей, что до сих пор не позволяло Налоговому управлению требовать уплаты налога.

По оценке управления, госказна недополучает от 1 до 2 миллиардов шекелей в год налога от арендодателей, однако все попытки провести изменение законодательства через Кнессет были неудачными.

Как сообщает The Marker, в итоге в Налоговом управлении решили пойти другим путем. Управление получило данные о владельцах квартир от Бюро регистрации недвижимого имущества.

В последние месяцы управление разрабатывает технологическое решения с использованием модели искусственного интеллекта для анализа полученной базы данных, чтобы оценить, соответствуют ли владельцы вторых и более квартир критериям для взимания налога.

В ближайшее время управление начнет рассылать на основе полученных данных требования об уплате налога.