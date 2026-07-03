В Газе ликвидирован террорист ХАМАСа, причастный к похищению капитана Даниэля Переца

Пресс-служба ЦАХАЛа и общая служба безопасности (ШАБАК) сообщили, что 1 июля на севере сектора Газы был ликвидирован Мухаммад Наим Джандия, командир службы безопасности батальона "Шуджаийя" военного крыла террористической организации ХАМАС.

По данным ЦАХАЛа и ШАБАКа, во время резни 7 октября 2023 года Джандия командовал группой боевиков "Нухбы", проникшей в кибуц Нахаль-Оз, и участвовал в похищении капитана Даниэля Переца (погиб в плену).

В ходе войны Джандия отвечал за удержание Йотама Хаима, Самера Фуада аль-Талалки и Алона Лулу-Шамриза в плену ХАМАСа в подземном туннеле батальона "Шуджаийя". Все трое были позднее ошибочно убиты огнем израильских военных в секторе Газы после того, как им удалось выбраться из плена.

В последнее время Джандия пытался продолжать террористическую деятельности. Помимо прочего, он был одним из заметных боевиков в масках, участвовавших в церемониях ХАМАСа, связанных со сделками по освобождению заложников.