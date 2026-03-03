x
03 марта 2026
|
последняя новость: 10:45
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
03 марта 2026
|
03 марта 2026
|
последняя новость: 10:45
03 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Впервые в истории первая леди возглавила заседание Совета безопасности ООН

Война с Ираном
США
ООН
время публикации: 03 марта 2026 г., 09:17 | последнее обновление: 03 марта 2026 г., 09:23
Впервые в истории первая леди возглавила заседание Совета безопасности ООН
AP Photo/Angelina Katsanis

Первая леди США Мелания Трамп выступила в качестве председателя на заседании Совета безопасности ООН, посвященном положению детей в зонах военных конфликтов. США – дежурный председатель Совбеза. Супруги первых лиц принимали участие в заседаниях и ранее, но впервые речь идет о председательстве.

"На фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке Совет переключает внимание на продолжающийся кризис, с которым сталкиваются дети в зонах военных действий", – сообщила пресс-служба ООН.

Однако жена Дональда Трампа не стала напрямую касаться идущих в регионе военных действий. Ее выступление было посвящено роли детского образования в развитии толерантности и продвижении мира. "США поддерживают детей во всем мире. Мы надеемся на скорейшее достижение мира", – сказала она.

Предоставление Мелании Трамп председательства вызвало возмущение иранского представителя Амира Ирвани. Иран обвиняет США и Израиль в ударе по школе в Минабе, заявляя, что в результате погибли 153 ученицы. США и Израиль эту информацию не подтверждают.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook