03 марта 2026
Израиль

ЦАХАЛ формирует передний рубеж для защиты населенных пунктов севера страны

Война с Ираном
Пресс-служба ЦАХАЛа
Хизбалла
время публикации: 03 марта 2026 г., 09:04 | последнее обновление: 03 марта 2026 г., 09:04

Параллельно деятельности ЦАХАЛа в рамках операции "Рычание льва", силы 91-й дивизии действуют в районе южного Ливана и удерживают несколько точек в этом районе в рамках концепции усиления переднего рубежа обороны.

ЦАХАЛ стремится создать дополнительный уровень безопасности для жителей севера, нанося широкомасштабные удары по инфраструктуре террористической организации "Хизбалла", чтобы сорвать угрозы и предотвратить попытки проникновения на территорию Государства Израиль.

Террористическая организация "Хизбалла" решила присоединиться к войне, выступила с обстрелами Израиля по поручению Ирана и понесет последствия своих действий. ЦАХАЛ не допустит причинения вреда гражданам государства Израиль и продолжит действовать всеми способами, чтобы защитить их.

