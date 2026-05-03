"Калькалист" о восстановлении "отеф Аза": выплачено менее трети из пятилетнего бюджета

По данным "Калькалиста", из пятилетнего бюджета Управления "Ткума" на восстановление районов у границы с сектором Газы, составляющего 17,4 млрд шекелей, фактически выплачено только 5,4 млрд – менее трети.

Издание отмечает, что быстрее всего реализуются экстренные и уже отработанные направления – образование, гранты на возвращение жителей и поддержка местных властей.

При этом инфраструктурные и экономические проекты продвигаются значительно медленнее: программы в сферах туризма, транспорта и энергетики выполнены примерно на 4%, поддержка экономики и бизнеса – на 9%.