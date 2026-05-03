Ирак начал перевозку нефти через Сирию

Сирийское агентство SANA сообщило, что Ирак впервые за 14 лет начал перевозку нефти через территорию Сирии: колонна из 70 автоцистерн с сырой нефтью прошла через пограничный переход Аль-Ярубия и направляется к нефтеперерабатывающему заводу в Баниясе на средиземноморском побережье.

По данным SANA, наземный маршрут через Сирию задействован на фоне поиска Багдадом альтернативных путей экспорта нефти из-за блокады Ормузского пролива.