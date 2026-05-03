03 мая 2026
последняя новость: 08:49
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Экономика

Ирак начал перевозку нефти через Сирию

время публикации: 03 мая 2026 г., 07:31 | последнее обновление: 03 мая 2026 г., 07:38
AP Photo/Omar Sanadiki

Сирийское агентство SANA сообщило, что Ирак впервые за 14 лет начал перевозку нефти через территорию Сирии: колонна из 70 автоцистерн с сырой нефтью прошла через пограничный переход Аль-Ярубия и направляется к нефтеперерабатывающему заводу в Баниясе на средиземноморском побережье.

По данным SANA, наземный маршрут через Сирию задействован на фоне поиска Багдадом альтернативных путей экспорта нефти из-за блокады Ормузского пролива.

// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 30 апреля 2026

Транспортные коридоры: как война на Ближнем Востоке переписывает карту мировой торговли
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 30 апреля 2026

Михаил Крутихин: Эмираты могут не остановиться на выходе из OPEC. Интервью