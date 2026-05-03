Победителем юниорского чемпионата мира по хоккею стала сборная Швеции

Хоккей
время публикации: 03 мая 2026 г., 08:23 | последнее обновление: 03 мая 2026 г., 08:30
AP Photo/Stephen Whyno

Сборная Швеции в третий раз стала победителем юниорского чемпионата мира по хоккею (спортсмены до 18 лет).

Турнир завершился в Словакии.

В финале шведы победили словаков 4:2.

В матче за третье место чехи разгромили латвийцев 4:1.

Лучшим бомбардиром турнира стал швед Элтон Эрманссон (3 + 8).

Больше всех голов забил словак Тимоти Казда (6). По 5 голов забили Дима Жилкин (Канада) и Лукас Заич (США).

Самым надежным вратарем турнира стал Патрикс Плюминьш (Латвия), отразивший 95.24% бросков.

