Победителем юниорского чемпионата мира по хоккею стала сборная Швеции

Сборная Швеции в третий раз стала победителем юниорского чемпионата мира по хоккею (спортсмены до 18 лет).

Турнир завершился в Словакии.

В финале шведы победили словаков 4:2.

В матче за третье место чехи разгромили латвийцев 4:1.

Лучшим бомбардиром турнира стал швед Элтон Эрманссон (3 + 8).

Больше всех голов забил словак Тимоти Казда (6). По 5 голов забили Дима Жилкин (Канада) и Лукас Заич (США).

Самым надежным вратарем турнира стал Патрикс Плюминьш (Латвия), отразивший 95.24% бросков.