Победителем юниорского чемпионата мира по хоккею стала сборная Швеции
время публикации: 03 мая 2026 г., 08:23 | последнее обновление: 03 мая 2026 г., 08:30
Сборная Швеции в третий раз стала победителем юниорского чемпионата мира по хоккею (спортсмены до 18 лет).
Турнир завершился в Словакии.
В финале шведы победили словаков 4:2.
В матче за третье место чехи разгромили латвийцев 4:1.
Лучшим бомбардиром турнира стал швед Элтон Эрманссон (3 + 8).
Больше всех голов забил словак Тимоти Казда (6). По 5 голов забили Дима Жилкин (Канада) и Лукас Заич (США).
Самым надежным вратарем турнира стал Патрикс Плюминьш (Латвия), отразивший 95.24% бросков.
