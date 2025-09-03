Начинается строительство "синей ветки" трамвая в Иерусалиме: улицы будут закрыты

Муниципалитет Иерусалима сообщил о начале работ на улицах Кинг Джордж и Штраус в центре Иерусалима в рамках подготовки к строительству "синей ветки" столичного трамвая. Как сообщает "Кипа", уже в понедельник 15 сентября начнутся работы по укладке рельсов на улицах Кинг Джордж и Штраус на участке между улицами Бен-Иегуда и а-Невиим, на перекрестке улиц Яффо и Штраус начнется прокладывание туннеля длиной два километра.

Для выполнения этих работ будут перекрыты для движения транспорта улицы Кинг Джордж и Штраус, и общественный транспорт перенаправят на специально подготовленные улицы. По завершении работ Кинг Джордж и Штраус станут пешеходной зоной с линией трамвая, подобно улице Яффо.

Красная линия трамвая продолжит работать в обычном режиме.

Новые схемы движения в Иерусалиме:

Участок улиц Кинг Джордж и Штраус между Бен-Иегуда и а-Невиим будет на постоянной основе закрыт для движения общественного транспорта и частных автомобилей.

На улице Кинг Джордж на участке между улицами Шмуэль а-Нагид и Бен-Иегуда в северном направлении будет разрешено движение только общественного транспорта, а другие виды транспорта будут перенаправлены на улицу Шмуэль а-Нагид.

Улица Кинг Джордж на участке от Штрус до Шмуэль а-Нагид в южном направлении будет закрыта для движения общественного транспорта и частных автомобилей, маршруты общественного транспорта перенаправят на улицы Алиаш и Шмуэль а-Нагид.

На протяжении всего периода работ будет сохранена доступность улиц для пешеходов, бизнесы будут работать в обычном режиме.

"Синяя линия" соединит столичные кварталы Рамот и Гило и будет иметь 53 станции. Протяженность линии 31 километр, из которых 2,5 километра будут проходить под землей. Предполагается, что ежедневно на этой линии будет совершаться 250 тысяч поездок. Стоимость проекта оценивается в 16,5 миллиарда шекелей. Открытие линии запланировано на 2028-2032 годы.