01 сентября 2025
01 сентября 2025
Gett Taxi выплатит 3,2 млн шекелей по представительскому иску

время публикации: 01 сентября 2025 г., 11:02 | последнее обновление: 01 сентября 2025 г., 11:02
Тель-Авивский окружной суд утвердил внесудебное соглашение по представительскому иску, в рамках которого компания Gett Taxi выплатит клиентам компенсацию в размере 3,2 миллиона шекелей.

Иск против компании был подан в 2018 году. Истец обвинял компанию в том, что она не предоставляла клиентам полную стоимость заказываемых через мобильное приложение поездок. В частности, в итоговой сумме при заказе не указывались доплата за предварительный заказ, доплата за багаж и т.д.

Gett утверждала, что услуга поездки на такси предоставляется не ею, а водителями такси, и поэтому она не обязательства предоставлять информацию о тарифах. Компания также утверждала, что она действует в соответствии с законом, указывая в приложении базовую цену на основании тарифа министерства транспорта, без доплат, и подчеркивая, что показанная цена является базовой ценой, не учитывающей доплат.

После продолжительных процедур медиации стороны пришли к исправленному мировому соглашению, которое получило силу судебного решения. Компенсация в рамках соглашения будет предоставлена посредством освобождения от платы за пользование приложением Gett. Скидки будут доступны всем пользователям приложения Gett на равной основе до полной реализации суммы компенсации.

